شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

أنقذت العناية الإلهية الرواد والعاملين بباخرة سياحية شهيرة بكورنيش النيل بالمعادى من الموت المحقق بعد أن فوجئوا باندلاع النيران فى مطبخ الباخرة وامتدت النيران لباقى الطوابق لتدمر محتويات الباخرة والأربعة طوابق بالكامل دون خسائر فى الأرواح.



دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، بـ 22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب التى اندلعت فى باخرة سياحية بكورنيش المعادي، تحسبًا من امتداد النيران واتساع نطاقها.



فيما تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



صدى البلد يرصد مشاهد من داخل حريق يخت المعادي:



المشهد الأول

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن حريق الباخرة السياحية بكورنيش المعادى، دمر محتويات معظم الأربعة طوابق بالكامل، ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال الشرارة الأولى التي اندلعت من المطبخ.



المشهد الثاني

وأشار المصدر إلى أن العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لفرق الإنقاذ قد أنقذت أرواح العاملين ورواد الباخرة من الموت المحقق، خاصة وأنها كانت متوقفة على كورنيش النيل فكان التعامل مع البلاغ سريعا دون خسائر فى الأرواح.



المشهد الثالث

على الفور تم إخلاء رواد اليخت من العاملين بها، ويقوم رجال الانقاذ الان بجهود مضنية لسرعة إخماد النيران، قبل امتدادها لباقي اليختات المجاورة.



المشهد الرابع

بعد وقوع الحريق ببضع دقائق، غطت دخان الحريق سماء منطقة المعادي بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل.



المشهد الخامس

على الفور تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

