منة شلبى لـ هند صبرى وحنان ترك: كل سنة وإحنا واقفين مع بعض ونقوي بعض

حرصت الفنانة منة شلبى على توجيه رسالة حب لزميلتيها هند صبري وحنان ترك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، ونشرت منة صورة لهن عبر صفحتها على انستجرام من كواليس فيلم "أحلى الأوقات".



وكتبت منة شلبي قائلة: "كل سنة وإحنا واقفين مع بعض ونقوي بعض ونقضى احلى الاوقات مع بعض ، الفيلم كمان تأليف وسام سليمان، إخراج هالة خليل، مونتاج منار حسني، وديكور شيرين فرغل".



يذكر أن اليوم يوافق الاحتفال العالمي للمرأة ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم

