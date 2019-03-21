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أخبار العالم

قيادي بالحزب الحاكم بالجزائر: الحزب يثمن قرارات بوتفليقة

الخميس 21/مارس/2019 - 11:56 م
بوتفليقة
بوتفليقة
رويترز
نقل تلفزيون النهار عن معاذ بوشارب القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر قوله اليوم الخميس إن الحزب يثمن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد بوشارب أيضا التزام الحزب أخلاقيا وسياسيا وفكريا بهذه القرارات. كانت وكالة الأنباء الجزائرية قالت أمس الأربعاء إن الحزب انحاز إلى المحتجين بعد اجتماع لكبار مسؤوليه.

ونقلت الوكالة عن بوشارب منسق هيئة تسيير الحزب قوله إن "حزب جبهة التحرير الوطني يساند مساندة مطلقة الحراك الشعبي".

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