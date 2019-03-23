سيمون تكشف عن دورها في قيد عائلي قبل عرضه بأيام

تشارك الفنانة سيمون، بمسلسل «قيد عائلي» لكوكبه ونخبه من النجوم وفي مقدمتهم ميرفت آمين وعزت العلاليلي وبوسي وغيرهم والمقرر عرضه الأسبوع المقبل علي أحد القنوات الفضائية.



وقالت سيمون، في بيان صحفي، إنها تقدم شخصيه تدعي «أماني» السيدة المحجبة الهادئة التي تسعى لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها وتقوم بخدمة والدته "فيفي" والتي تلعب دورها الفنانة "بوسي".



وأضافت سيمون، أنه بالرغم من طيبتها ورغبتها في العيش بهدوء وسلام تواجه العديد من الصعوبات المختلفة بحياتها، ويكون همها الأول الاهتمام بأولادها ليكونوا أفضل في دراستهم وحياتهم.



وتدور أحداث مسلسل “قيد عائلي” في 45 حلقة. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي تناقش العديد من المشاكل الأسرية التى تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.



ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلاليلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منه فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركه فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.