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تعليم

تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة : محمد ابو النور
تزامنا مع أداء طلاب الصف الأول الثانوى اليوم، الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثالث أيام الامتحانات، وهذه الامتحانات يترتب عليها نجاح أو رسوب الطلاب فى ظل تطبيق النظام الجديد.

ورصدت عدسة صدى البلد، توافد العديد من الأهالى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى، رغم ارتفاع درجة الحرارة، قلقين على أبنائهم.

وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بالنظام الإلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور
تجمع لأهالي طلاب أولى ثانوى أمام إحدى مدارس الدقى.. صور

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