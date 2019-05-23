التايمز: تيريزا ماي ربما تستقيل من منصبها غدًا

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها يوم غد /الجمعة/ بعد تمرد حكومي على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وأوضحت الصحيفة اليوم /الخميس/ أن ماي تحدت محاولة لإجبارها على ترك منصبها الليلة الماضية وأصرت على أنها ستقضي اليوم في حملتها الانتخابية في الانتخابات الأوروبية، ومع ذلك يعتقد حلفاؤها - حسب الصحيفة - أنها ستعلن أنها ستغادر الداونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) بعد اجتماعها مع جراهام برادي رئيس لجنة 1922 صاحبة النفوذ القوي داخل حزب ماي (المحافظين) الحاكم.



كانت ماي قد حوصرت أخيرًا بعد انضمام وزراء الحكومة إلى تمرد حزب المحافظين على عرضها لتسهيل خيار الاستفتاء الثاني.

