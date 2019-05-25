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أخبار العالم

المقاومة هى العمود الفقري.. أول رد من حسن نصر الله على مؤتمر صفقة القرن بـ البحرين

السبت 25/مايو/2019 - 05:49 م
الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله تأكيده أنه معني بمواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وعلق نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم، على دعوة الولايات المتحدة لعقد "مؤتمر المنامة" الشهر المقبل الذي يتوقع أن يبحث صفقة القرن، قائلا إن "المؤتمر يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ووصف نصر الله المؤتمر بأنه "الخطوة الأولى من صفقة القرن"، مضيفا: "ننوه ونشيد بموقف علماء البحرين وشعب البحرين والقوى السياسية في البحرين التي عبرت عن رفضها لأن تكون البحرين الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في صفقة القرن".

وتابع: "أنوه بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم الرافض لمؤتمر البحرين وعدم المشاركة فيه ودعوته إلى مقاطعته".

وربط نصر الله تعزيز الولايات المتحدة قواتها في الخليج في الفترة الأخيرة لمواجهة "الخطر الإيراني" بمشروع صفقة القرن، إذ قال: "ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران مرتبط بقوة صفقة القرن".

وشدد نصر الله على أهمية "قوة الردع اللبنانية" التي تشكل "ضمانة لبنان الحقيقية في هذا العالم الذي لا مكان فيه للقانون الدولي"، وأشار إلى أنه "لو لم تكن هناك مقاومة وتحرير في لبنان لكان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) وهب أجزاء من لبنان إلى العدو الإسرائيلي كما فعل في القدس والجولان".

ووصف المقاومة بأنها "العمود الفقري لقوة لبنان"، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على هذه القوة.

وأكد نصر الله حق لبنان الطبيعي في "اتخاذ كل الإجراءات" لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

وتطرق إلى مسألة عودة اللاجئين السوريين، قائلا إن "السبب الحقيقي للاختلاف في آلية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، سياسي مرتبط بالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.. هناك إصرار أمريكي غربي خليجي على عدم عودة النازحين السوريين قبل الانتخابات".

ولفت إلى أنه تلقى تأكيدا من الرئيس السوري بشار الأسد برغبته فى عودة جميع النازحين السوريين إلى بلدهم.

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