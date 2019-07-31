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فن

نشرة الفن.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان.. والجمهور يسخر من محمود العسيلي بعد خطوبته

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية
فاز الفنان هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، حيث انتهت منذ قليل عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة
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طارق الشناوي يكشف عن رأيه في الفيل الأزرق 2
كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن رأيه فى فيلم " الفيل الأزرق 2 " ، مؤكدًا أن الفيلم به لمحات قليلة من الجزء الأول ، فصناع العمل استثمروا نجاح الجزء الأول.
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بسبب ظهوره عاريا.. هانى شاكر يشن هجوما على محمد رمضان
كشف الفنان هاني شاكر عن إقامة حفلاته القادمة في تونس بعد انتهاء انتخابات نقابة المهن الموسيقية.
وأضاف "هاني"، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" رأيه عن حفلات محمد رمضان قائلا "لو ناوي يكمل في الغنى يبقي يجي يمتحن في النقابة، ونشوف الصوت الجميل".
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تفاصيل حفل مغني الراب الأمريكي العالمى "راس" فى العلمين الجديدة
يقدم مغنى الراب الأمريكي العالمى "راس" حفلا ضخما لأول مرة فى مصر، فى الثانى من شهر أغسطس المقبل بالماسة ميوزيك ارينا بالعلمين الجديدة.
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الجمهور يسخر من محمود العسيلى بعد خطوبته
انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور تسخر من خبر خطوبة المطرب محمود العسيلى وتتساءل: يا ترى الخطوبة عن حب ولا بواسطة؟ فى إشارة إلى ما قاله المطرب محمود العسيلى فى إحدى حفلاته مؤخرا عندما طلب من أحد الأشخاص التصوير معه.
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بعد سرقة هاتفها في لندن.. نيللي كريم تعلن استعادة حسابها على إنستجرام
شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورة كشفت من خلالها عن عودة حسابها الشخصي على الموقع نفسه، والذي قد تم سرقته خلال الأيام الماضية.

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