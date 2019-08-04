حملات أمنية.. ضبط قضايا سرقات ومخدرات وسلاح أبيض ونشل

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، و شرطة التموين والتجارة، و إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.





أسفرت جهودها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والتى قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (9) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (885) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.





فيما أسفرت جهود فيما الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1057) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).









كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10147) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.



