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رئيس جمعية البر والتقوى : الانتهاء من ترميم 180 منزلا في 6 أشهر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:45 م
الدكتور عماد عوض
الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى
حسام الحارتي
قال الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، إنه تم الانتهاء من ترميم "180" منزلا حتى الآن خلال ستة أشهر بالإضافة إلى المشاركة في القضاء على محو الأمية من خلال التعاون مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أنه يتم العمل الآن في الوادي الجديد بالإضافة إلي قنا وقرية الكرامة في أسوان ، موضحا أنه يتم توفير فرص عمل للمواطنين وتطوير المدارس وتوفير العلاج وإجراء العمليات الجراحية للمواطنين .

وأكد أن الدولة تقوم بالمشاركة في القطاعات بنسبة تقارب "80 %"، مضيفا أن كل الجمعيات الخيرية أصبحت تتصارع الآن على التنفيذ بعد تقديم الدعم من الدولة .

وتابع: عدم توصيل الكهرباء من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحملة في الكثير من المناطق خصوصا في ظل تدهور حالة أغلب القرى بالإضافة إلى عدم توافر الأطباء داخل الوحدات الصحية.

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