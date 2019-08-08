بنسبة 5% من الأجر.. صرف علاوة تشجيعية لـ819 موظفا بجامعة المنوفية

وافق المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية على صرف علاوة تشجيعية بنسبة ٥٪ من الأجر الوظيفى لـ ٨١٩ من العاملين بالجامعة ووحداتها المختلفة والمستوفين للشروط القانونية.



و وافق المجلس على وضم قيمة العلاوة المقررة إلى الأجر الوظيفى اعتبارا من تاريخ اعتماد لجنة الموارد البشرية فى ١٧ مارس ٢٠١٩.



ووجه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة التهنئة للعاملين المستحقين العلاوة التشجيعية.



وأكد المجلس على حرص الجامعة على دعم العاملين بكافة وحدات الجامعة والعمل جميعا كفريق عمل واحد يسعى لتطوير وتقدم الجامعة.