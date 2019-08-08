إطلاق مبادرة نور حياة للكشف على تلاميذ مدارس القليوبية خلال أكتوبر

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استعداداتها لانطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" والحملة القومية لصندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس المحافظة والتي تنطلق خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الجاري.





وصرح عاطف سلامة وكيل المديرية أنه جرى تشكيل فريق عمل بالمديرية والإدارات التعليمية استعدادا لانطلاق المبادرة والتي تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت أشراف وكيل المديرية، وستفذ المبادرة في 100 مدرسة إبتدائية حكومية بالأماكن الأكثر فقرا واحتياجا.





وقال سلامة إنه جار إعداد كشوف إلكترونية بأسماء المدارس المختارة وأعداد الطلاب فيها وفقا لإحصائية العام الدراسي الجديد 2019-2020م وبيانات مديري المدارس وأرقام هواتفهم وتكليف مديري الإدارات التعليمية بمهام المنسقين المسئولين عن تنفيذ الحملة.





وأضاف سلامة وكيل التعليم أن الكشف الطبي سيجرى على تلاميذ المدارس الإبتدائية المختارة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن وللوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.