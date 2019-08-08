ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق مبادرة نور حياة للكشف على تلاميذ مدارس القليوبية خلال أكتوبر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:39 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استعداداتها لانطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" والحملة القومية لصندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس المحافظة والتي تنطلق خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الجاري.

وصرح عاطف سلامة وكيل المديرية أنه جرى تشكيل فريق عمل بالمديرية والإدارات التعليمية استعدادا لانطلاق المبادرة والتي تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت أشراف وكيل المديرية، وستفذ المبادرة في 100 مدرسة إبتدائية حكومية بالأماكن الأكثر فقرا واحتياجا.

وقال سلامة إنه جار إعداد كشوف إلكترونية بأسماء المدارس المختارة وأعداد الطلاب فيها وفقا لإحصائية العام الدراسي الجديد 2019-2020م وبيانات مديري المدارس وأرقام هواتفهم وتكليف مديري الإدارات التعليمية بمهام المنسقين المسئولين عن تنفيذ الحملة.

وأضاف سلامة وكيل التعليم أن الكشف الطبي سيجرى على تلاميذ المدارس الإبتدائية المختارة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن وللوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبادرة نور حياة تفحص المواطنين بقرية أبسوج جنوب بني سويف ..صور

محافظ القليوبية يناقش آخر تطورات مشروعات الوكالة الألمانية بالمحافظة

محافظ القليوبية: منظومة جديدة للقمامة للقضاء على التراكمات بالشوارع

بروتوكول لتنفيذ مشروع إعادة بناء وتطوير مركز شباب كفر الأربعين في القليوبية

محافظ الغربية: الاتفاق مع صندوق تحيا مصر على دعم برامج التنمية.. صور

إحالة 27 موظفا بتعليم القليوبية للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع الاحتياطي لـ 50 مليار دولار وزيادة الاستثمارات

بعد موجات الحر الشديدة.. العالم على موعد مع أعاصير مدمرة وحالة جفاف

رئيس سموحة يعلن انتقال نجم الأهلي السابق للإسماعيلي

موعد مباريات ليفربول محمد صلاح في شهر أغسطس .. تعرف عليها

صفعة جديدة لـ ميريام فارس.. قصة حفل فاتنة الغناء العالمي جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

قبل حفل الساحل الشمالي.. 20 إطلالة مثيرة للنجمة جينيفر لوبيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رياضية لـ هنا الزاهد قبل زفافها بأسابيع

بـ تاتو كتف مثير.. داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير