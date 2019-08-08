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تعليم

تفاصيل حادث إصابة 5 عمال بسبب سقوط جزء من مبنى جامعة سوهاج

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:34 م
إصابة 5 عمال بسبب
إصابة 5 عمال بسبب سقوط جزء من سقف الدور الاول في جامعة سوهاج
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أعلن المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه تم إبلاغ إدارة الجامعة صباح اليوم، الخميس، بسقوط جزء من سقف الدور الأول أثناء عملية صب الخرسانة الخاصة بمعهد التدريب على تكنولوجيا الاتصالات، والذي يتولى تنفيذه وتمويل إنشائه وزارة الاتصالات لصالح جامعة سوهاج.

وأوضحت جامعة سوهاج في بيان لها، أنه نتج عن ذلك إصابة 5 عمال تم نقل حالتين منهم إلى المستشفى الجامعي، و3 حالات إلى مستشفى سوهاج العام، وتم استقبالهم بالطوارئ وإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، والتي أثبتت إصابتهم ببعض الكدمات والتسلخات، أخذوا على أثرها الرعاية والعلاج، حتى خروجهم جميعا، ما عدا حالة أثبتت الإشاعات وجود "شعر" في عظمة قصبة الطرف الأسفل لديها، ما يستلزم وجودها 24 ساعة.

وانتقل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء حسن محمود، مدير الأمن، والدكتور هاني عجيبة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب، لموقع المبنى، بالإضافة إلى جهاز الحماية المدنية بالمحافظة، حيث اطمأنوا على المصابين، ووجه رئيس الجامعة بعد التأكد من استقرار حالات المصابين وخروجهم بتشكيل لجنة من كلية الهندسة للوقوف على أسباب الحادث، وتقوم الجهات المعنية باتخاذ اللازم.
تفاصيل حادث إصابة 5 عمال بسبب سقوط جزء من مبنى جامعة سوهاج
تفاصيل حادث إصابة 5 عمال بسبب سقوط جزء من مبنى جامعة سوهاج
تفاصيل حادث إصابة 5 عمال بسبب سقوط جزء من مبنى جامعة سوهاج
تفاصيل حادث إصابة 5 عمال بسبب سقوط جزء من مبنى جامعة سوهاج

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