اخبار التعليم .. وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية .. 51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب .. وأعداد متظلمي الثانوية العامة تصل لـ 117 ألفا

نشر "صدى البلد" اليوم، الجمعة ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق و وزارة التعليم العالي، وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم اليوم:
تنسيق الجامعات: 51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب
18 أغسطس أولى أيام اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
تعرف على موعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019
بدء التقديم لـ برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان
7 معلومات عن التقديم للمدينة الجامعية بـ جامعة القاهرة
تظلمات الثانوية العامة 2019 .. وصل عددها لـ 117 ألفا حتى الآن
وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل الآن
فرصة ثانية للطلبة المتخلفين عن امتحان القبول بمدرسة الضبعة النووية .. 21 أغسطس
أخر موعد لتلقى طعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.. 22 أغسطس
طلاب هندسة حلوان يبتكرون ماكينة راوتر CNC لتصنيع أجسام السيارات
تنسيق الجامعات: 51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب
18 أغسطس أولى أيام اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
تعرف على موعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019
بدء التقديم لـ برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان
7 معلومات عن التقديم للمدينة الجامعية بـ جامعة القاهرة
تظلمات الثانوية العامة 2019 .. وصل عددها لـ 117 ألفا حتى الآن
وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل الآن
فرصة ثانية للطلبة المتخلفين عن امتحان القبول بمدرسة الضبعة النووية .. 21 أغسطس
أخر موعد لتلقى طعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.. 22 أغسطس
طلاب هندسة حلوان يبتكرون ماكينة راوتر CNC لتصنيع أجسام السيارات