اخبار التعليم .. وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية .. 51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب .. وأعداد متظلمي الثانوية العامة تصل لـ 117 ألفا

نشر "صدى البلد" اليوم، الجمعة ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق و وزارة التعليم العالي، وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم اليوم: