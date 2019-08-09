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تعليم

اخبار التعليم .. وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية .. 51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب .. وأعداد متظلمي الثانوية العامة تصل لـ 117 ألفا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:43 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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