اهم اخبار اليوم .. وفاة والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. السينمات ترفع أسعار التذاكر قبل موسم عيد الأضحى.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت:
وفاة والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. تعرف على موعد الجنازة
توفي صباح اليوم السبت، أحمد عبد المنعم نصر والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة.. للمزيد اضغط هنا
أبو العينين ينعي والد سحر نصر وزيرة الاستثمار
تقدم محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد، بخالص التعازي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في وفاة المغفور له والدها أحمد عبد المنعم نصر.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى عرفات
أعلن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج بنجاح وتسكينهم في خيامهم المخصصة لهم على مشعر عرفات.. للمزيد اضغط هنا
حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا
قررت نيابة بولاق ابو العلا الجزئي، حبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد بائع شاي على أثر مشاجرة بسبب فتاة بدائرة القسم.. للمزيد اضغط هنا
كيف تناولت الصحف الإنجليزية تألق محمد صلاح في افتتاحية الدوري الإنجليزي
تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.. للمزيد اضغط هنا
بدون مبرر.. السينمات ترفع أسعار التذاكر قبل موسم عيد الأضحى
قررت عدد كبير من دور العرض فى وسط القاهرة وبعض المناطق الأخرى فى المنيل و6 أكتوبر رفع أسعار تذاكر السينما بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وذلك قبل ساعات من إنطلاق موسم أفلام عيد الأضحى رسميا.. للمزيد اضغط هنا
ببطن مكشوفة.. دينا مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى
حضرت الفنانة دينا حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز والذى أقيم فى مدينة العلمين بصحبة ابنها، وظهرت ببطن مكشوفة.. للمزيد اضغط هنا
ريم مصطفى فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى
حضرت الممثلة ريم مصطفى حفلة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والذي أقيم بالساحل الشمالى مساء أمس الجمعة.
أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.. للمزيد اضغط هنا
بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور
أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.. للمزيد اضغط هنا
تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقة لاكتشاف أصوات شابة جديدة بالعالم العربي
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار بالديوان الملكى السعودى، عن إطلاق مسابقة كبري الخميس القادم، لاكتشاف أصوات شابة جديدة في كل أنحاء الوطن العربي.. للمزيد اضغط هنا
رجال الأمن طوقوا الرئيس.. حقيقة هلع ترامب عندما سماع كلمة الله أكبر.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يوتيوب وفيسبوك وتويتر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث خلالها في مؤتمر جماهيري بينما يسمع في الخلفية شخص يصرخ "الله أكبر" ما أدى لهلع ترامب وانتفاضة، قبل أن يطوق حراس الأمن ترامب وسط حالة من الذعر بين المتواجدين.. للمزيد اضغط هنا
بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو
بدأت الهيئة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل، في مراسم فك أركان كسوة مذهبات الكعبة المشرفة، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم ووضع الجديد بعد صلاة فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة -وقفة عرفات-.. للمزيد اضغط هنا
أغضبته فـ طعنها 86 مرة.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة أمام أعين أطفالها
اتصل الجيران على الشرطة بعدما سمعوا ضجة غير عادية في منزل جارهم المليونير المنعزل، حيث كانت زوجته تصرخ بشدة، ووصفوا للمحلفين بأن الشقة المليئة بالدم كانت "مثل مشهد سينمائي مروع"، حيث خرجت أحشاء زوجته على الأرض.. للمزيد اضغط هنا
محافظة القاهرة: أختام المجازر الجديدة غير قابلة للتزوير
طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وداخليًا، بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين.. للمزيد اضغط هنا
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت:
وفاة والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. تعرف على موعد الجنازة
توفي صباح اليوم السبت، أحمد عبد المنعم نصر والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة.. للمزيد اضغط هنا
أبو العينين ينعي والد سحر نصر وزيرة الاستثمار
تقدم محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد، بخالص التعازي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في وفاة المغفور له والدها أحمد عبد المنعم نصر.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى عرفات
أعلن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج بنجاح وتسكينهم في خيامهم المخصصة لهم على مشعر عرفات.. للمزيد اضغط هنا
حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا
قررت نيابة بولاق ابو العلا الجزئي، حبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد بائع شاي على أثر مشاجرة بسبب فتاة بدائرة القسم.. للمزيد اضغط هنا
كيف تناولت الصحف الإنجليزية تألق محمد صلاح في افتتاحية الدوري الإنجليزي
تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.. للمزيد اضغط هنا
بدون مبرر.. السينمات ترفع أسعار التذاكر قبل موسم عيد الأضحى
قررت عدد كبير من دور العرض فى وسط القاهرة وبعض المناطق الأخرى فى المنيل و6 أكتوبر رفع أسعار تذاكر السينما بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وذلك قبل ساعات من إنطلاق موسم أفلام عيد الأضحى رسميا.. للمزيد اضغط هنا
ببطن مكشوفة.. دينا مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى
حضرت الفنانة دينا حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز والذى أقيم فى مدينة العلمين بصحبة ابنها، وظهرت ببطن مكشوفة.. للمزيد اضغط هنا
ريم مصطفى فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى
حضرت الممثلة ريم مصطفى حفلة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والذي أقيم بالساحل الشمالى مساء أمس الجمعة.
أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.. للمزيد اضغط هنا
بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور
أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.. للمزيد اضغط هنا
تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقة لاكتشاف أصوات شابة جديدة بالعالم العربي
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار بالديوان الملكى السعودى، عن إطلاق مسابقة كبري الخميس القادم، لاكتشاف أصوات شابة جديدة في كل أنحاء الوطن العربي.. للمزيد اضغط هنا
رجال الأمن طوقوا الرئيس.. حقيقة هلع ترامب عندما سماع كلمة الله أكبر.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يوتيوب وفيسبوك وتويتر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث خلالها في مؤتمر جماهيري بينما يسمع في الخلفية شخص يصرخ "الله أكبر" ما أدى لهلع ترامب وانتفاضة، قبل أن يطوق حراس الأمن ترامب وسط حالة من الذعر بين المتواجدين.. للمزيد اضغط هنا
بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو
بدأت الهيئة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل، في مراسم فك أركان كسوة مذهبات الكعبة المشرفة، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم ووضع الجديد بعد صلاة فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة -وقفة عرفات-.. للمزيد اضغط هنا
أغضبته فـ طعنها 86 مرة.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة أمام أعين أطفالها
اتصل الجيران على الشرطة بعدما سمعوا ضجة غير عادية في منزل جارهم المليونير المنعزل، حيث كانت زوجته تصرخ بشدة، ووصفوا للمحلفين بأن الشقة المليئة بالدم كانت "مثل مشهد سينمائي مروع"، حيث خرجت أحشاء زوجته على الأرض.. للمزيد اضغط هنا
محافظة القاهرة: أختام المجازر الجديدة غير قابلة للتزوير
طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وداخليًا، بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين.. للمزيد اضغط هنا