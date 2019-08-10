كل عام وأنتم بخير.. اللهم احفظ مصر قبلة للآمنين

كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد .. اليوم عيد الأضحي، عيد الفداء والتضحية، عيد أدعو الله أن يكون سعيدا على مصر والمصريين وأن يكتب الله لبلدي ورئيسها عبد الفتاح السيسي النصر الدائم والتوفيق في كل خطوة وكل عمل يقوم به، ثقتي كاملة أنه لا يعمل إلا لصالح مصر والمصريين، ولا يريد إ لا الخير لهذا البلد، وأهله، يتواصل عمله مع حكومتها ومؤسسات الدولة المخلصين ليلا ونهارا لتحقيق كل ما يحلم به الناس وتحتاج إليه مصر لاستكمال البناء فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والطاقة، لتصل بلدنا بقيادته إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم، ورغم كل الإنجازات لا زالت ـ كما قال الرئيس ـ خطوة من ألف خطوة لا بد أن نمشيها معه فالبناء فى الدول الكبيرة لا يتوقف والطموح مع زعيم صاحب رؤية ليس له حدود والأمل فى شبابنا وبناتنا لا ينقطع لنتحدى بإنجاز المحبطين وسنوات من الكسل والترهل والغفلة.





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بالأمس القريب استمتعت بالأمل فى عيون شبابنا من البنات والأولاد من كل الطبقات وكل التخصصات فى مؤتمرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الأحلام والزمن القادم الذى لا يعرف المستحيل، وشاهدت فيلم "بطل كل يوم" الذى عبر عن قدرات وطموح الملايين فى بلادى ، عرض الفيلم نماذج من بناة المستقبل ، فهذه مريم عادل فارسة من ذهب وهيثم السيد المدرس الذى نذر نفسه لتثقيف أبناء القرى فى عربية الحواديت، وزينب رمضان مهندسة فى أكبر محطة طاقة شمسية فى أسوان، ومنال مصطفى صاحبة عربة طعام أم دهب، وفرح الديبانى مغنية الأوبرا الأشهر فى باريس ، ومحمد كيلانى قاهر المستحيل بطل مارثون من ذوى القدرات الخلاقة ومهندس المعلومات .. وغيرهم وغيرهم أبطال كل يوم فى بلادى من كل فئات المجتمع المصرى أشعرونى بالأمل وأنه لا يوجد مستحيل ، وهم يتحدون الصعاب ويعبرون عن مواهبهم فى الهندسة والموسيقى والاختراعت واليوم اختلط هذا الكنز من الإبداع المصرى الخالص مع دعوات الحجيج علي عرفات .. يلبون .. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ..فتمنيت لو حالفني الحظ وكنت معهم هذا العام لدعوت بالرحمة للطيبين وبالهداية للضالين والانتقام من الظالمين ومن بدد آمال الضعفاء والمرضى فى الشفاء وضاعف من معاناتهم وآلامهم.

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أبدا لن يمنعني فرحي بإبداعاتي الأبناء، عن مواصلة الدعاء فهذا هو موعده أن يكتب الحج لي مرة اخري ويكتبها لكل من أرادها بنية صادقة من المسلمين جميعا.

اللهم أنت السلام، تحب السلام فاجعل مصر بلدى التى كرمتها فى محكم آياتك ووعدت أهلها ومريديها ووعدك حق (ادخلوها بسلام آمنين) فاجعلها بلد السلام وابعد عنها الأشرار الذين يتربصون بأمنها وأهلها ولا يتورعون عن مخططاتهم الشريرة ولا يمنعهم حرمة مسجد أو عهد كنيسة أو معبد أو مستشفى أو نساء أو رجال أو مرضى لا حول لهم ولا قوة، عن تنفيذ خططهم الشريرة لعرقلة المسيرة واستكمال البناء ، برحمتك يا الله أن تكشف خستهم وتفضح نواياهم وكل من اراد كنانة الله بسوء، واحفظ اهلها برحمتك وغفرانك ..

اللهم احفظ مصرنا قبلة للآمنين ..