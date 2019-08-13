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فن

ولاد رزق 2 يحقق 7 ملايين جنيه في ثانى أيام العيد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:58 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
نبيل العدوى - شروق إبراهيم
استطاع فيلم "ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" من بطولة النجم أحمد عز، من تحقيق إيرادات بلغت حوالى 7 ملايين جنيها يوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم لأرقام كبيرة بعدما وصلت إجمالى إيراداته إلى 28 مليون جنيه خلال 5 أيام.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.

ويشارك بالفيلم أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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