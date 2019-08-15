موجز السوشيال ميديا ...احمد موسى يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد: الناشئون يصنعون التاريخ...شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعة...فى أحدث ظهور.. تامر حسنى يوجه تحية للجمهور من داخل السيارة

فى إطار خدمات "صدى البلد" نقدم لكم أهم أحداث السوشيال ميديا اليوم، الخميس 15 أغسطس.
شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعة
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها مع ابنائها الاربعة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام"
وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "كن شاكرا دائما ...الحمد الله".
بالأصفر.. هند صبرى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد
نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وعلقت هند صبرى " الشمس المشرقة الصفراء لـ # الصيف ... نعم من فضلك! ".
أحمد موسى يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد: الناشئون يصنعون التاريخ
هنأ الإعلامى أحمد موسى المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد بـ الصعود للمربع الذهبى بكأس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا، عقب الفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31.
الخواجه ريكو الجواهرجي.. تعليق محمد عبد الرحمن على صورته
نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق محمد عبدالرحمن على الصورة قائلا: "الخواجه ريكو الجواهرجي".
فى أحدث ظهور.. تامر حسنى يوجه تحية للجمهور من داخل السيارة
نشر الفنان تامر حسنى صور جديده له من خلال موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام".
وعلق تامر حسنى على الصورة، قائلا: " مساء العسل على الناس العسل".
خدي قلبي والله.. وصلة غزل من الجماهير لـ سارة الشامى ...شاهد
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
هو ليه قالب على كاظم الساهر كده.. تعليق الجماهير على صورة عمرو عبد الجليل
نشر الفنان عمرو عبدالجليل صورة رسمها له احد متابعيه من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات "انستجرام".
شاهد.. الحضرى ينشر فيديو يتصدى فيه لركلة جزاء
نشر عصام الحضرى فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موفع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاهد.. نجوى كرم تتألق في حفل سوريا وسط حضور جماهيري كبير
نشرت المطربة نجوى كرم مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من الحفل المميز الذي أحيته مساء أمس في وادي النصارى غرب سوريا ، بعد غيابها عن الحفلات في سوريا لمدة تسع سنوات.
وسط الأضواء والحضور الضخم.. حكيم ينشر صورة من حفله في الساحل الشمالي
تألق المطرب الشعبي حكيم فى حفله الغنائى الذي أقيم فى الساحل الشمالى وسط حضور جماهيرى كبير.
إيه العسل ده .. وصلة غزل في جمال شيرين رضا .. شاهد
نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعة
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها مع ابنائها الاربعة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام"
وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "كن شاكرا دائما ...الحمد الله".
بالأصفر.. هند صبرى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد
نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وعلقت هند صبرى " الشمس المشرقة الصفراء لـ # الصيف ... نعم من فضلك! ".
أحمد موسى يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد: الناشئون يصنعون التاريخ
هنأ الإعلامى أحمد موسى المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد بـ الصعود للمربع الذهبى بكأس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا، عقب الفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31.
الخواجه ريكو الجواهرجي.. تعليق محمد عبد الرحمن على صورته
نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق محمد عبدالرحمن على الصورة قائلا: "الخواجه ريكو الجواهرجي".
فى أحدث ظهور.. تامر حسنى يوجه تحية للجمهور من داخل السيارة
نشر الفنان تامر حسنى صور جديده له من خلال موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام".
وعلق تامر حسنى على الصورة، قائلا: " مساء العسل على الناس العسل".
خدي قلبي والله.. وصلة غزل من الجماهير لـ سارة الشامى ...شاهد
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
هو ليه قالب على كاظم الساهر كده.. تعليق الجماهير على صورة عمرو عبد الجليل
نشر الفنان عمرو عبدالجليل صورة رسمها له احد متابعيه من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات "انستجرام".
شاهد.. الحضرى ينشر فيديو يتصدى فيه لركلة جزاء
نشر عصام الحضرى فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موفع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاهد.. نجوى كرم تتألق في حفل سوريا وسط حضور جماهيري كبير
نشرت المطربة نجوى كرم مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من الحفل المميز الذي أحيته مساء أمس في وادي النصارى غرب سوريا ، بعد غيابها عن الحفلات في سوريا لمدة تسع سنوات.
وسط الأضواء والحضور الضخم.. حكيم ينشر صورة من حفله في الساحل الشمالي
تألق المطرب الشعبي حكيم فى حفله الغنائى الذي أقيم فى الساحل الشمالى وسط حضور جماهيرى كبير.
إيه العسل ده .. وصلة غزل في جمال شيرين رضا .. شاهد
نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".