بعد ظهور جيهان نصر.. نجمات اعتزلن الفن وارتدين الحجاب .. شادية وشمس البارودي الأشهر

اثار ظهور الفنانة المعتزلة جيهان نصر فى العرض المسرحى "الملك لير" جدلا واسعا حيث يعد هذا الظهور النادر بمثابة مفاجأة للجمهور خاصة مع ظهورها وهي ترتدي الحجاب، ويأتي هذا الظهور ليعيد للأذهان النجمات اللاتي اعتزلن وارتدين الحجاب.



وفي السطور التالية نستعرض أبرز الفنانات اللاتي اعتزلن الفن وارتدين الحجاب.



يعد الظهور المفاجئ للفنانة جيهان نصر من أكثر الأحداث التي أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنها اختفت بشكل كامل بعد أن قررت الإعتزال عقب زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي, وبدأت فى التنقل بين لندن ومصر، وقد كان قرار اعتزال جيهان نصر فى أواخر التسعينيات بسبب زواجها، وقد قامت بإرتداء الحجاب.



ومن بين الفنانات اللاتى قررن أيضا الاعتزال وارتداء الحجاب كانت الفنانة الراحلة شادية من خلال وازع ديني، وقد كان للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوى دور في ذلك، بعد أن قامت الفنانة شادية باستشارته بشأن اعتزال العمل الفني، وهو ما شجعها عليه، وقد كانت آخر حفلات شادية الغنائية في ذكرى "مولد النبي"، لتقوم بعدها باعتزال الفن وارتداء الحجاب.



نفس الأمر حدث مع الفنانة شمس البارودى التى قامت باعتزال الفن وارتداء الحجاب، ورغم محاولات البعض لان تعود الى الفن مرة أخرى الا انها حتى الان تصر على الرفض , وقد قامت البارودى بالاعتزال بعد ان كانت تقوم بأداء فريضة الحج مع والدها , وقد روت بعد ذلك انها شعرت فى الحرم المكى انها لا ترغب مرة أخرى في العودة إلى المجال الفني لذا قررت الاعتزال أثناء وجودها فى المملكة العربية السعودية , ولم تكتف "البارودي " بإرتداء الحجاب بل قامت بإرتداء النقاب لفترة طويلة، إلا أنها قامت بخلعه منذ عدة سنوات.



وفى عام 1991 قررت الفنانة نسرين أن تعلن اعتزالها الفن بشكل كامل ، وشاركها فى هذا القرار زوجها الفنان محسن محيي الدين الذي اعتزل هو الآخر، حيث قامت نسرين بإرتداء الحجاب مع قرار الإعتزال , بالرغم من عودة زوجها إلى الفن إلا أنها رفضت بشكل قاطع ان تعود الى المجال الفني.



أما الفنانة حنان ترك فتعتبر أحدث الفنانات المعتزلات لأسباب دينية إلا أن المختلف في حالتها، إلا أنها ارتدت الحجاب قبل اعتزالها وقررت ان تقوم بالتمثيل من خلاله، إلا أن قامت بالاعتزال بعد ان شعرت ان عملها يتنافى مع حجابها، وهو نفس الحال مع الفنانة حلا شيحة التي اعتزلت الفن لأسباب دينية بالرغم من انها كانت لفترة تقوم بالتمثيل أثناء ارتدائها الحجاب إلا أنها قررت الاعتزال بشكل كامل بعد أن قدمت فيلم "كامل الأوصاف"، وقد اتجهت مؤخرًا لإعطاء بعض الدروس الدينية، ثم جاء قرار خلعها للحجاب بل والعودة الى التمثيل،وكان مسلسل زلزال الذي شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2019 احدث اعمالها الفنية بعد العودة للفن.