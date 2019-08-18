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محافظات

12272 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة في المنيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:45 م
للواء قاسم حسين محافظ
للواء قاسم حسين محافظ المنيا
أيمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بمنظومة التسجيل الإلكتروني لتقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 12272، وذلك حتى الخميس الموافق15-8-2019 ، وتم معاينة 4950 طلب تقنين على مستوى المحافظة من خلال لجان المعاينة بالمحافظة والوحدات المحلية .

أضاف المحافظ أن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الآن بلغ 506 عقود بإجمالي مساحات تصل إلى 12591 فدانا زراعيا، 26398 متر مربع مباني بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% ، وبإجمالي 254 مليون و407 ألف و431 جنيها ، تم إيداعها في حساب حق الشعب .

ولفت قاسم إلى أن توقيع العقود يتم بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة الجهات المعنية رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
12272 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة في المنيا
12272 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة في المنيا

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