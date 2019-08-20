بنك القاهرة يوقع بروتوكولا بـ 575 مليون جنيه لتمويل مشروعات عقارية

وقع طارق فايد، رئيس بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع شركة إنرشيا العاملة بقطاع العقارات برئاسة المهندس أحمد العدوي، لتمويل مشروع جيفيرا بالساحل الشمالي وعدد من المشاريع الأخرى بـ 575 مليون جنيه، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع أكثر من 2 مليار جنيه.



قال "فايد" في تصريحات له علي هامش التوقيع اليوم، إن مصرفه يدعم بقوة القطاع العقاري خصوصا المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية وفقا لتوجهات الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي والصناعات القطاعية المغذية.



كشف "فايد" عن خطة مصرفه الاستراتيجية والتي تسعي لمنح أولوية لكافة قطاعات التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات التنموية الكبري وفقا لاستراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة "مصر 2030"، موضحا أن بروتوكول التعاون يعكس الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بحرفية كأحد الخطوات نحو تحقيق التنمية لقطاع التطوير العقاري في مصر.



من جانبه أكد المهندس أحمد العدوي العضو المنتدب، لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن التعاون يساهم في دفع عجلة التنفيذ بمشروع جيفيرا وعدد من المشاريع الأخرى، إضافة إلى تحقيق المزيد من التطوير والابتكار العقاري الذي تتميز به شركته.