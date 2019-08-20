اهم الاخبار.. سر نجاح رضوى الشربينى.. الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
5 عناصر .. سر نجاح خلطة رضوى الشربينى فى برنامج "هى وبس"
في اهم الاخبار.. أن الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، حققت انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.. للمزيد اضغط هنا
الأنبا مارتيروس يترأس صلوات الاحتفال بالارشيدياكون حبيب جرجس.. صور
وجاء بـ اهم الاخبار أن نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد ترأس صلوات عشية عيد الارشيدياكون حبيب جرجس، وتطيب جسده بكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية.. للمزيد اضغط هنا
بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن "صدى البلد" علم أن الحالة الصحية للنجم محمود ياسين تحسنت بشكل كبير بعد الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا.. للمزيد اضغط هنا
الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب
كما جاء بـ اهم الاخبار أن وزارة الشباب والرياضة تلقت خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.. للمزيد اضغط هنا
بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا
أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا، في سادس صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، بعد دقائق من إعلان الصفقة الخامسة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي
وفي اهم الاخبار أن أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه حصلا من القذافي على 30 مليار دولار كعقود استثمارية ودعم لهما للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية.. للمزيد اضغط هنا
هواوى تكذب صحيفة أمريكية وتؤكد: نحترم خصوصية العملاء
وجاء بـ اهم الاخبار أن شركة هواوي أعلنت رفضها بشدة مزاعم وول ستريت جورنال حول أعمالها في الجزائر، وأوغندا وزامبيا، وتعلن بأنها ادعاءات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.. للمزيد اضغط هنا
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
كما جاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. للمزيد اضغط هنا
أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي علق على قرار إقالته من تدريب الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في بطولة كأس مصر.. للمزيد اضغط هنا
بـ رسائل SMS.. محمد رمضان يروج لحفله بالساحل الشمالي
وفي اهم الاخبار أن النجم محمد رمضان حرص على الترويج لحفله المنتظر بالساحل الشمالى يوم 23 أغسطس الجارى، عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة لإرسال رسائل نصية SMS لحث الجمهور على التوافد إلى مارينا.. للمزيد اضغط هنا
لأول مرة.. مركز لتعليم اللغات الإفريقية بجامعة القاهرة
وجاء بـ اهم الاخبار أن كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة أعلنت عن إنشاء أول مركز متخصص في تعليم اللغات الإفريقية في الجامعة، وذلك في إطار الخطوات والجهود التي تقوم بها الكلية، لخدمة ودعم السياسة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرامية للانفتاح على إفريقيا وتوطيد كافة العلاقات مع الدول والشعوب الإفريقية.. للمزيد اضغط هنا
تفاصيل فرض المالية ضرائب على فيسبوك في مصر
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن وزارة المالية، أكدت أنها بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتي ستبدأ أولي خطواتها بـ «فيسبوك».. للمزيد اضغط هنا
استقالة رئيس هيئة تنمية الصادرات بعد 5 أشهر
وجاء بـ اهم الاخبار أن مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة، أكد أن السفير خالد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة للوزارة؛ قدم استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء وليس كما تردد أنه قدمها أمس.. للمزيد اضغط هنا
تشكيل مجلس سيادى فى السودان بقيادة البرهان
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أعلن أن السودان يشكل مجلسا سياديا من 11 عضوا بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.. للمزيد اضغط هنا
5 عناصر .. سر نجاح خلطة رضوى الشربينى فى برنامج "هى وبس"
في اهم الاخبار.. أن الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، حققت انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.. للمزيد اضغط هنا
الأنبا مارتيروس يترأس صلوات الاحتفال بالارشيدياكون حبيب جرجس.. صور
وجاء بـ اهم الاخبار أن نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد ترأس صلوات عشية عيد الارشيدياكون حبيب جرجس، وتطيب جسده بكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية.. للمزيد اضغط هنا
بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن "صدى البلد" علم أن الحالة الصحية للنجم محمود ياسين تحسنت بشكل كبير بعد الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا.. للمزيد اضغط هنا
الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب
كما جاء بـ اهم الاخبار أن وزارة الشباب والرياضة تلقت خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.. للمزيد اضغط هنا
بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا
أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا، في سادس صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، بعد دقائق من إعلان الصفقة الخامسة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي
وفي اهم الاخبار أن أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه حصلا من القذافي على 30 مليار دولار كعقود استثمارية ودعم لهما للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية.. للمزيد اضغط هنا
هواوى تكذب صحيفة أمريكية وتؤكد: نحترم خصوصية العملاء
وجاء بـ اهم الاخبار أن شركة هواوي أعلنت رفضها بشدة مزاعم وول ستريت جورنال حول أعمالها في الجزائر، وأوغندا وزامبيا، وتعلن بأنها ادعاءات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.. للمزيد اضغط هنا
منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لأبطال منتخب اليد
كما جاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. للمزيد اضغط هنا
أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي علق على قرار إقالته من تدريب الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في بطولة كأس مصر.. للمزيد اضغط هنا
بـ رسائل SMS.. محمد رمضان يروج لحفله بالساحل الشمالي
وفي اهم الاخبار أن النجم محمد رمضان حرص على الترويج لحفله المنتظر بالساحل الشمالى يوم 23 أغسطس الجارى، عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة لإرسال رسائل نصية SMS لحث الجمهور على التوافد إلى مارينا.. للمزيد اضغط هنا
لأول مرة.. مركز لتعليم اللغات الإفريقية بجامعة القاهرة
وجاء بـ اهم الاخبار أن كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة أعلنت عن إنشاء أول مركز متخصص في تعليم اللغات الإفريقية في الجامعة، وذلك في إطار الخطوات والجهود التي تقوم بها الكلية، لخدمة ودعم السياسة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرامية للانفتاح على إفريقيا وتوطيد كافة العلاقات مع الدول والشعوب الإفريقية.. للمزيد اضغط هنا
تفاصيل فرض المالية ضرائب على فيسبوك في مصر
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن وزارة المالية، أكدت أنها بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتي ستبدأ أولي خطواتها بـ «فيسبوك».. للمزيد اضغط هنا
استقالة رئيس هيئة تنمية الصادرات بعد 5 أشهر
وجاء بـ اهم الاخبار أن مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة، أكد أن السفير خالد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة للوزارة؛ قدم استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء وليس كما تردد أنه قدمها أمس.. للمزيد اضغط هنا
تشكيل مجلس سيادى فى السودان بقيادة البرهان
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أعلن أن السودان يشكل مجلسا سياديا من 11 عضوا بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.. للمزيد اضغط هنا