اخبار الرياضة .. الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. حقيقة ضم السومة.. وتركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 22 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:- اقتربت إدارة الأهلي من التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الساعات القليلة المقبلة لضمه للقائمة المحلية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.- أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.- قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على صلاح محسن، في خط هجوم الفريق أمام اطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة.-كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة وجود صفقة تبادلية مع أهلي جدة السعودي، لرحيل التونسي علي معلول، وضم السوري عمر السومة.- واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب صدارة البطولة برصيد 50 ميدالية بينهم 14 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.- أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفريق الأول لكرة القدم يمتلك عددا من اللاعبين صغار السن الموهوبين، لافتا إلى أنه سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الاحتراف.- أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي النيجيري فالنتين جيمس، في ثامن صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.-كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر إرسال باقي المستحقات المتأخرة للغاني جونيور أجوجو لاعب الفريق السابق إلى أسرته بعدما توفي اللاعب خلال الساعات الماضية.- علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قام بتجميد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية بعد تعيين لجنة خماسية من أجل تسيير أعمال الاتحاد لمدة عام.