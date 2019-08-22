اخبار الرياضة .. الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. حقيقة ضم السومة.. وتركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 22 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر
- اقتربت إدارة الأهلي من التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الساعات القليلة المقبلة لضمه للقائمة المحلية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا
- أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
بداية جديدة.. صلاح محسن في هجوم الأهلي أمام اطلع بره فى دورى الأبطال
- قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على صلاح محسن، في خط هجوم الفريق أمام اطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة.
الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية لضم عمر السومة ورحيل علي معلول
-كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة وجود صفقة تبادلية مع أهلي جدة السعودي، لرحيل التونسي علي معلول، وضم السوري عمر السومة.
مصر تتلألأ فى سماء أفريقيا.. الفراعنة يتصدرون دورة الألعاب بـ 50 ميدالية
- واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب صدارة البطولة برصيد 50 ميدالية بينهم 14 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.
ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين
- أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفريق الأول لكرة القدم يمتلك عددا من اللاعبين صغار السن الموهوبين، لافتا إلى أنه سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الاحتراف.
الثامن .. تركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني
- أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي النيجيري فالنتين جيمس، في ثامن صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.
الزمالك يقرر إرسال باقي مستحقات أجوجو بعد وفاته
-كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر إرسال باقي المستحقات المتأخرة للغاني جونيور أجوجو لاعب الفريق السابق إلى أسرته بعدما توفي اللاعب خلال الساعات الماضية.
الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل
- علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قام بتجميد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية بعد تعيين لجنة خماسية من أجل تسيير أعمال الاتحاد لمدة عام.
الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر
- اقتربت إدارة الأهلي من التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الساعات القليلة المقبلة لضمه للقائمة المحلية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا
- أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
بداية جديدة.. صلاح محسن في هجوم الأهلي أمام اطلع بره فى دورى الأبطال
- قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على صلاح محسن، في خط هجوم الفريق أمام اطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة.
الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية لضم عمر السومة ورحيل علي معلول
-كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة وجود صفقة تبادلية مع أهلي جدة السعودي، لرحيل التونسي علي معلول، وضم السوري عمر السومة.
مصر تتلألأ فى سماء أفريقيا.. الفراعنة يتصدرون دورة الألعاب بـ 50 ميدالية
- واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب صدارة البطولة برصيد 50 ميدالية بينهم 14 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.
ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين
- أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفريق الأول لكرة القدم يمتلك عددا من اللاعبين صغار السن الموهوبين، لافتا إلى أنه سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الاحتراف.
الثامن .. تركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني
- أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي النيجيري فالنتين جيمس، في ثامن صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.
الزمالك يقرر إرسال باقي مستحقات أجوجو بعد وفاته
-كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر إرسال باقي المستحقات المتأخرة للغاني جونيور أجوجو لاعب الفريق السابق إلى أسرته بعدما توفي اللاعب خلال الساعات الماضية.
الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل
- علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قام بتجميد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية بعد تعيين لجنة خماسية من أجل تسيير أعمال الاتحاد لمدة عام.