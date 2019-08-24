اخبار الحوادث .. ضبط عنصر إجرامي سقط بـ 2 طن بانجو.. ومصرع مسن حرقا بداخل صيدلية نجله بكفر الدوار

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
ضبط عنصر إجرامي بـ 2 طن بانجو في الإسماعيلية
ففى اخبار الحوادث جاء نجاح الاجهزة الامنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 2 طن بانجو بالإسماعيلية.، وذلك بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتآخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مكانًا لإخفاء تلك المواد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف
لقيت سيدة مصرعها وأصيب خمسة آخرين في حادثين منفصلين ببني سويف، حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الزراعى بنى سويف مدينة ناصر شمال المحافظة وذلك ضمن اخبار الحوادث اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط عنصر إجرامي بـ 2 طن بانجو في الإسماعيلية
ففى اخبار الحوادث جاء نجاح الاجهزة الامنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 2 طن بانجو بالإسماعيلية.، وذلك بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتآخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مكانًا لإخفاء تلك المواد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف
لقيت سيدة مصرعها وأصيب خمسة آخرين في حادثين منفصلين ببني سويف، حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الزراعى بنى سويف مدينة ناصر شمال المحافظة وذلك ضمن اخبار الحوادث اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجهولان يقتلان موظفا لسرقة عهدته بشبرا الخيمة
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاما بالتعدى على موظف حتي الموت للاستيلاء على أموال تخص إحدى الشركات بعد أن سحبها المجني عليه من ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي ببهتيم في شبرا الخيمة وذلك ضمن اخبار الحوادث اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
السيطرة على حريق بمستشفى الفنت بـ الفشن في بني سويف
وضمن اخبار الحوادث اليوم تمكن قوات الحماية المدنية والاطفاء بمركز الفشن جنوب بني سويف من السيطرة علي حريق هائل بمشتسفي الفنت القروي نتج عن إشعال النيران في الحشائش الموجودة خلف المبني دون وقوع أي خسائر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على تاجر هارب من 56 حكما بإجمالى 35 سنة سجن
وفي اخبار الحوادث ايضا جاء تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بالقاهرة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 56 حكم حبس جزئي ومستأنف " شيكات " بإجمالي حبس 35 سنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مصرع مسن حرقا بداخل صيدلية نجله بكفر الدوار
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الدوار من السيطرة على حريق نشب بصيدلية بسبب ماس كهربائي، والذى تسبب فى مصرع والد صاحب الصيدلية اثر إصابته بحروق متنوعة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سقوط موظف هارب من حكم بالمؤبد في القطامية
تمكن الرائد محمد الالفى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط موظف ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11953/749 لسنة 2018م عابدين " اختلاس " والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 19/2/2019م .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عامل وراء سرقة 43 ألف جنيه من كافيه بالنزهة
نجح رجال المباحث بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة ٤٣ الف جنيه من كافيه بالنزهة حيث تبين ان عاملا به وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجهول ينصب على الحكومة ويهدم 3 مدارس بقنا ويستولى على الحديد والخشب
واقعة نصب مثيرة شهدتها مدينة نجع حمادى بـ محافظة قنا بطلها شخص ادعى انه وكيل مجموعة شركات مقاولات كبرى تابعة لاحدى الدول العربية اوهم الإدارة التعليمية بإعادة بناء 3 مدارس على نفقة المجموعة دون تحميل ميزانية الوزارة او الدولة اى مبالغ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاما بالتعدى على موظف حتي الموت للاستيلاء على أموال تخص إحدى الشركات بعد أن سحبها المجني عليه من ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي ببهتيم في شبرا الخيمة وذلك ضمن اخبار الحوادث اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
السيطرة على حريق بمستشفى الفنت بـ الفشن في بني سويف
وضمن اخبار الحوادث اليوم تمكن قوات الحماية المدنية والاطفاء بمركز الفشن جنوب بني سويف من السيطرة علي حريق هائل بمشتسفي الفنت القروي نتج عن إشعال النيران في الحشائش الموجودة خلف المبني دون وقوع أي خسائر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على تاجر هارب من 56 حكما بإجمالى 35 سنة سجن
وفي اخبار الحوادث ايضا جاء تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بالقاهرة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 56 حكم حبس جزئي ومستأنف " شيكات " بإجمالي حبس 35 سنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مصرع مسن حرقا بداخل صيدلية نجله بكفر الدوار
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الدوار من السيطرة على حريق نشب بصيدلية بسبب ماس كهربائي، والذى تسبب فى مصرع والد صاحب الصيدلية اثر إصابته بحروق متنوعة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سقوط موظف هارب من حكم بالمؤبد في القطامية
تمكن الرائد محمد الالفى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط موظف ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11953/749 لسنة 2018م عابدين " اختلاس " والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 19/2/2019م .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عامل وراء سرقة 43 ألف جنيه من كافيه بالنزهة
نجح رجال المباحث بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة ٤٣ الف جنيه من كافيه بالنزهة حيث تبين ان عاملا به وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجهول ينصب على الحكومة ويهدم 3 مدارس بقنا ويستولى على الحديد والخشب
واقعة نصب مثيرة شهدتها مدينة نجع حمادى بـ محافظة قنا بطلها شخص ادعى انه وكيل مجموعة شركات مقاولات كبرى تابعة لاحدى الدول العربية اوهم الإدارة التعليمية بإعادة بناء 3 مدارس على نفقة المجموعة دون تحميل ميزانية الوزارة او الدولة اى مبالغ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا