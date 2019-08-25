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اقتصاد

التنمية الصناعية: طرح كراسات شروط مصنعك جاهز بالتراخيص .. الأسبوع المقبل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:00 ص
أراضي صناعية
أراضي صناعية
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة 22 مجمعا صناعيا حتى عام 2020 .

أضاف في تصريحات له، أن الهيئة تستهدف طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا في الصعيد والوجه البحري، موضحا أنه من المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة بهم خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن تلك المناطق تشمل مجمع المحلة الكبرى بالغربية , وغرب جرجا بسوهاج , ومجمع المطاهرة بالمنيا , وبياض العرب ببني سويف والبغدادي بالأقصر , الجنينة والشباك بأسوان , وعرب العوامر بأسيوط , وحوش عيسى بالبحيرة , ومجمع هو بمحافظة قنا , ومجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة بالفيوم فضلا عن مجمعين بالغردقة بالبحر الأحمر ومرغم 2 بالإسكندرية .

ووجه الدعوة للمستثمرين ورواد الأعمال للتقدم عليها ، كاشفا عن أنه جار الإعداد لطرح 3 مجمعات جديدة بالغربية والمنيا وسوهاج.

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اتفاقية للترويج.. طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا في الصعيد والوجه البحري

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