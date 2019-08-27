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فن

أخبار الفن.. طرح ألبوم أصالة الجديد.. اطلالة مثيرة للجدل من هند صبري.. محمد الشرنوبي يغني لـ تامر حسني

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:12 ص
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

اطلالة مثيرة للجدل لـ هند صبري عبر إنستجرام

أحدثت الفنانة هند صبري، حالة كبيرة من الجدل، عبر تطبيق إنستجرام، في أحدث ظهور لها، بعدما نشرت أحدث إطلالاتها في الشارع، حيث ظهرت بفستان مشجر، وحقيبة يد كبيرة، غريبة الشكل.


محمد الشرنوبي يغني كفاياك أعذار لـ تامر حسني

غرَّد الفنان محمد الشرنوبي، عبر "تويتر"، بها رابط من موقع الموسيقى الشهير "ساوند كلاود"، حيث يقوم بأداء أغنية "كفاياك أعذار" للفنان تامر حسني.


10 أغان مختلفة.. طرح ألبوم أصالة الجديد في قربك حصريا عبر تطبيق Deezer

طرح تطبيق ديزر Deezer للموسيقى، ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم "في قربك" وذلك بعد فترة من الترويج له، وينتظر طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية قريبًا.


ظهرت مع كلب.. فريال يوسف تثير الجدل بصورة على البحر

نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع كلبها على الشاطئ، حيث تقضي إجازتها الصيفية خلال الفترة الحالية.


أول غرامي.. روتانا تطرح كليب حاتم العراقي من ألبومه الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب "أول غرامي" للمطرب حاتم العراقي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من ألبومه الجديد "حاتم 2019" المنتظر طرحه قريبًا.

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