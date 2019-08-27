أخبار الفن.. طرح ألبوم أصالة الجديد.. اطلالة مثيرة للجدل من هند صبري.. محمد الشرنوبي يغني لـ تامر حسني

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أحدثت الفنانة هند صبري، حالة كبيرة من الجدل، عبر تطبيق إنستجرام، في أحدث ظهور لها، بعدما نشرت أحدث إطلالاتها في الشارع، حيث ظهرت بفستان مشجر، وحقيبة يد كبيرة، غريبة الشكل.غرَّد الفنان محمد الشرنوبي، عبر "تويتر"، بها رابط من موقع الموسيقى الشهير "ساوند كلاود"، حيث يقوم بأداء أغنية "كفاياك أعذار" للفنان تامر حسني.طرح تطبيق ديزر Deezer للموسيقى، ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم "في قربك" وذلك بعد فترة من الترويج له، وينتظر طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية قريبًا.نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع كلبها على الشاطئ، حيث تقضي إجازتها الصيفية خلال الفترة الحالية.طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب "أول غرامي" للمطرب حاتم العراقي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من ألبومه الجديد "حاتم 2019" المنتظر طرحه قريبًا.