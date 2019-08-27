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رياضة

اللجنة الأولمبية تنعى شقيق عضو مجلس الأهلي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:31 م
صدى البلد
القسم الرياضى
حرصت اللجنة الأولمبية المصرية على تقديم العزاء لطارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي في وفاة شقيقه محمد قنديل الذي رحل بعد معاناة شديدة مع المرض.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة اتصالًا هاتفيًا بطارق قنديل وشقيقه المستشار أسامة قنديل الرئيس بمحكمة الإستئناف نعى خلاله الفقيد وقدم تعازيه للأسرة.

ويقام مساء غدا بمسجد المشير طنطاوي ) بالتجمع الخامس عزاء محمد قنديل شقيق كل من طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي والمستشار أسامة قنديل رئيس محكمة أستئناف القاهرة.

وشيعت جنازة الفقيد أمس من مسجد السيدة نفيسة بمشاركة العديد من الرموز في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي وجوهر نبيل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين والدكتور مهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

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