المعرفة الدولية: موافقة الرئاسة تؤكد عزم الدولة على دعم التعليم العالي





وقال السويدي في تصريحات لـ "صدى البلد" إن الهدف الأساسي للمؤسسة هو إنشاء جامعات المعرفة الدولية والتي هي إعداد الطلاب لمستقبل أفضل وتزويدهم بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية وبالتالي تحقيق متطلبات السوق المحلي بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.



وأضاف "السويدي" أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر جامعات المعرفة الدولية بها، وذلك نظرا إلى أنها ستكون قبلة مصر الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه من المقرر استضافة عدد من فروع الجامعات المرموقة في مقر جامعات المعرفة خلال السنوات المقبلة.



من جانبه أكد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إديوكيشن، أن مجلس الإدارة حرص على توفير أعلى مستويات التجهيز للبنية التحتية للجامعة وفقا للمواصفات العالمية، التي توفر أفضل بيئة تعليمية للطلاب، تعتمد على عنصري التفاعل والمشاركة بين الطلاب والاساتذة، وهي أحد أهداف مؤسسة السويدي للإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة وفقاً لما هو متبع ويتم تدريسه بالجامعات الأم.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قبل يومين القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية” التابعة لشركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية، وذلك لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري البريطانية، داخل مصر لتقديم برامج دراسية جامعية في مجالات الهندسة والحاسب الآلي والتصميم ووسائل الإعلام. بمقر جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر يوم 23 أغسطس 2019.

أكد المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية، أن هناك عزما كبيرا من الدولة لتنفيذ خطة تطوير منظومة التعليم العالي حيث ظهر ذلك من خلال قرار رئيس الجمهورية بإنشاء كل من المؤسسة وفرع جامعة كوفنتري البريطانية.