الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من خطورة التصعيد العسكري الجاري في المنطقة، كاشفًا عن رسالة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلالها إلى ضرورة وقف الحرب بشكل فوري؛ لتجنب تداعيات كارثية على المستوى العالمي.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء اليوم الإثنين، أن استمرار الحرب لفترات أطول؛ قد يؤدي إلى أزمات متفاقمة، تشمل “نقص الغذاء والطاقة”، فضلًا عن احتمالات “انتشار الجوع”؛ مما قد يؤثر على نحو 8 مليارات إنسان حول العالم.

وأشار إلى أن طبيعة المواجهات العسكرية “شهدت تحولًا خطيرًا”، حيث انتقلت من استهداف الأهداف العسكرية، إلى استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك “محطات الكهرباء والمياه ومرافق الصرف الصحي”، سواء داخل إسرائيل أو إيران، إضافة إلى تأثيرات امتدت إلى بعض دول الخليج.

وأضاف أن التصعيد الحالي يعكس دخول الصراع مرحلة وصفها بـ"اللاعودة"، حيث باتت الأطراف تستهدف منشآت حيوية تمثل آخر أوراق الضغط، مثل مصانع الحديد ومحطات الطاقة، والتي قد يستغرق إعادة بناؤها سنوات طويلة.