اخبار الفن .. أحمد الفيشاوى فى الجيم .. هنا الزاهد تسخر من احمد فهمى .. وصدمة محمد رمضان

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
فضحتنا .. هنا الزاهد تسخر من خطيبها أحمد فهمي
نشر الفنان أحمد فهمى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يظهر فى الصورة وهو يشرب من احدى النافورات في العاصمة الايطالية روما.
وأثارت الصورة جدلا واسعا وسخرية من جانب المتابعين فضلا عن خطيبته الفنانة هنا الزاهد التى سخرت منه قائلة: "ايه اللى انت بتهببه ده .. فضحتنا".
ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب
أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عودته إلى المسار الصحيح بالتمارين الرياضية في الجيم.
ونشر أحمد الفيشاوي صورا له أثناء ممارسة التمارين الرياضية بالجيم وعلق عليها قائلا: "إنه من الصعب أن تهزم شخصا لا ييأس ابدا، هي العودة للمسار الصحيح تحدي مود الوحش".
Joker يخطف الأنظار في فينيسيا وتصفيق لمدة 8 دقائق .. فيديو
استطاع فيلم الجوكر Joker ان يخطف الانظار اليه فى أول عرض له فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الذى يستمر حتى 7 سبتمبر الحالى.
فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد
نشر الفنان عزيز الشافعى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة نادى الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندرى فى بطولة كاس مصر والتى صعد فيها الزمالك لنهائى كأس مصر بعد فوزه هدف مقابل لاشيء.
عدى الـ50 سنة.. حقيقة الصورة المتداولة لابن نادية الجندي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يتجاوز عمره الخمسين عامًا مؤكدين أنه نجل النجمة نادية الجندي ولكن الحقيقة أن الصورة المتداولة ليست لإبنها ولكنه نادر وهو ابن زوجها الأول عماد حمدي.
رسالة صادمة لـ محمد رمضان من أحد متابعيه: مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل إمام
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بفيديو جديد من حفلتة الأخيرة بالساحل الشمالي.
وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا "جمهوري نعمة كبيرة من رب العالمين #اقوي_حفلة_في_مصر #ثقة_في_الله_نجاح".
بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد
شارك الفنان عمرو دياب جمهور بمجموعة من الصور له من حفله امس بالساحل الشمالي بإحدي القري السياحية بحضور عدد من اصدقائه ونجوم الوسط الفني.
فضحتنا .. هنا الزاهد تسخر من خطيبها أحمد فهمي
نشر الفنان أحمد فهمى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يظهر فى الصورة وهو يشرب من احدى النافورات في العاصمة الايطالية روما.
وأثارت الصورة جدلا واسعا وسخرية من جانب المتابعين فضلا عن خطيبته الفنانة هنا الزاهد التى سخرت منه قائلة: "ايه اللى انت بتهببه ده .. فضحتنا".
ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب
أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عودته إلى المسار الصحيح بالتمارين الرياضية في الجيم.
ونشر أحمد الفيشاوي صورا له أثناء ممارسة التمارين الرياضية بالجيم وعلق عليها قائلا: "إنه من الصعب أن تهزم شخصا لا ييأس ابدا، هي العودة للمسار الصحيح تحدي مود الوحش".
Joker يخطف الأنظار في فينيسيا وتصفيق لمدة 8 دقائق .. فيديو
استطاع فيلم الجوكر Joker ان يخطف الانظار اليه فى أول عرض له فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الذى يستمر حتى 7 سبتمبر الحالى.
فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد
نشر الفنان عزيز الشافعى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة نادى الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندرى فى بطولة كاس مصر والتى صعد فيها الزمالك لنهائى كأس مصر بعد فوزه هدف مقابل لاشيء.
عدى الـ50 سنة.. حقيقة الصورة المتداولة لابن نادية الجندي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يتجاوز عمره الخمسين عامًا مؤكدين أنه نجل النجمة نادية الجندي ولكن الحقيقة أن الصورة المتداولة ليست لإبنها ولكنه نادر وهو ابن زوجها الأول عماد حمدي.
رسالة صادمة لـ محمد رمضان من أحد متابعيه: مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل إمام
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بفيديو جديد من حفلتة الأخيرة بالساحل الشمالي.
وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا "جمهوري نعمة كبيرة من رب العالمين #اقوي_حفلة_في_مصر #ثقة_في_الله_نجاح".
بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد
شارك الفنان عمرو دياب جمهور بمجموعة من الصور له من حفله امس بالساحل الشمالي بإحدي القري السياحية بحضور عدد من اصدقائه ونجوم الوسط الفني.