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اقتصاد

التمويل الإفريقي تطلق سندات ساموراي بـ150 مليون دولار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:59 م
مؤسسة التمويل الإفريقي
مؤسسة التمويل الإفريقي
محمد يحيي
قالت مؤسسة التمويل الإفريقية AFC، إنها حصلت علي تمويل بـ150 مليون دولار في سندات ساموراي باستحقاق 3 سنوات، من بنك MUFG المحدود ومؤسسة Sumitomo Mitsui المصرفية SMBC.

وذكرت مؤسسة التمويل الإفريقية، في تقرير صادر عنها اليوم، أن سند ساموراي بقرض، سيوجه لفتح تسهيل ائتماني لدعم مشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء، معتبرة أنه أحد الخطوات لتنويع مصادر التمويل ودعم المستثمرين الأفارقة وفتح أسواق جديدة بآسيا.

وأوضحت المؤسسة أن آسيا أصبحت شريكا ولاعبا استراتيجيا بالسوق الافريقي مما يساعد في زيادة معدلات التنمية وتحقيق استراتيجية إفريقيا 2063.

يشار إلي أن مؤسسة التمويل الإفريقية سبق لها الاعلان عن ضح استثمارات بـ 25 مليون دولار بشركة الكربون القابضة المصرية المحدودة للبتروكيماويات والعاملة في المقام الأول بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتقوم بتصدير المواد الخام والمنتجات النهائية.

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