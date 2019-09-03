الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة الموجود حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لاساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.



