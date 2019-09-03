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رياضة

الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:27 م
الخطيب
الخطيب
عبدالحكيم ابوعلم
قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة الموجود حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لاساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.

وكان الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من اشرف عبدالفتاح المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.

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