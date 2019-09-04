هل تأثم المرأة إذا صامت رغم تحذير الطبيب بخطورته على الحمل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحامل قد تأثم بالصيام في نهار رمضان في حال أكد لها الطبيب الثقة؛ خطورة الصيام على صحتها أو على صحة الجنين داخل بطنها.



وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل أكون آثمة إذا صمت رغم نصيحة الطبيب لي بعدم الصيام لظروف الحمل؟"، أن الواجب على الأم الإفطار في هذه الحالة، وقضاء الصيام عن الأيام التي أفطرتها عندما تتعافي وتتأكد ألا يكون ثمة خطر عليها أو على جنينها.



وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الأم إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.