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فيديوجراف| التفاصيل الكاملة للقبض على المطربة بوسي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:00 م
المغنية بوسي
المغنية بوسي
منار شعبان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تحت قيادة مباحث قطاع القاهرة الجديدة، القبض على المطربة الشعبية بوسي، فجر اليوم، الأربعاء.

صدر حكم ضبط واحضار المطربة من داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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