أخبار البرلمان .. موعد وقيمة الزيادة السنوية للمعاشات ..تحذير من ارتفاع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن مستقبل اسعار الذهب



حالة من الارتياح داخل مجلس النواب بعد القرار الذي اتخذته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستبدال التوك توك واحلاله بسيارات آمنة ومرخصة مثل "الميني فان "، حيث يأتي هذه القرار تنفيذا لمطالبات برلمانبة منذ منذ بدء جلسات النواب في عام2016.





يمنع الجرائم .. فرج عامر: قرار الحكومة باستبدال التوكتوك بسيارات آمنة صائب



وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، بالقرار الصائب وسيمنع جرائم يومية كانت ترتكب باسم قائديها، لافتا إلى أن القرار يعتمد على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



بعد قرار إلغاء التوك توك.. دفاع البرلمان تكشف موعد مصادرته واستبداله بالميني فان



وأضاف الكدواني لـ"صدى البلد"، أن قانون المرور الجديد الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الأخير يتضمن عدة اقتراحات ومن ضمنها ترخيص التوك توك من خلال تقديم مستندات رسمية تثبت ملكية التوك توك لصاحبة.



إجراءات التظلم بعد رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء حالة من الارتياح داخل مجلس النواب بعد القرار الذي اتخذته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستبدال التوك توك واحلاله بسيارات آمنة ومرخصة مثل "الميني فان "، حيث يأتي هذه القرار تنفيذا لمطالبات برلمانبة منذ منذ بدء جلسات النواب في عام2016.وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، بالقرار الصائب وسيمنع جرائم يومية كانت ترتكب باسم قائديها، لافتا إلى أن القرار يعتمد على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.وأضاف الكدواني لـ"صدى البلد"، أن قانون المرور الجديد الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الأخير يتضمن عدة اقتراحات ومن ضمنها ترخيص التوك توك من خلال تقديم مستندات رسمية تثبت ملكية التوك توك لصاحبة.



وضع القانون حد للسيطرة على العشوائية والفوضى فى البناء، من خلال تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء، كمما حدد خطوات التظلم حال رفض طلب التصالح



فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 6 سبتمبر:حدد القانون موعد زيادة المعاشات بشكل سنوى ، حيث نصت المادة (35) على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.حذر النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من شراء الذهب في الوقت الحالي، رغم التراجع المفاجئ الذي شهده، اليوم الجمعة، بواقع 11 جنيهًا.قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الخميس، تأجيل الدعوى، المقامة من المحامي سمير صبري، المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة 3 أكتوبر المقبل.تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على قرار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحظر استيراد الدواجن، خلال الاجتماع الذي جمعه بنائب وزير الزراعة، الدكتورة منى محرز، مؤكدًا أن القرار سيكون له تأثير مباشر على الأسعار وسيؤدي إلى ارتفاعها بنسبة كبيرة لا يتحملها المواطن.