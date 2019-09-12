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رياضة

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اللاعبون غاضبون من الإدارة.. واكتساح بيراميدز في دوري القطاعات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:38 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم باالنادي الأهلي
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

تعليمات خاصة من فايلر لمهاجمي ولاعبي وسط الأهلي

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي الإشراف بنفسه على فقرة خاصة لمهاجمي الفريق ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس وحرص فايلر علي ايقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكره سواء في حاله الهجوم او الدفاع.

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في التدريبات بغينيا الاستوائية

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي.

معلول وديانج ينتظمان في مران الأهلي بغينيا الاستوائية

انتظم علي معلول واليو ديانج لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.

مدرب الاهلي يوجه رسالة إلى المشككين في قدرات فايلر .. فيديو

وجه سامي قمصان مدرب مساعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى المشككين في قدرات رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق، بأن يلتزموا الصمت ويكفوا عن الهجوم.

الاهلى يكتسح بيراميدز 4-0 فى دورى القطاعات

اقيمت اليوم مباريات الجولة الاولي لبطولة الجمهورية لكرة القدم مواليد 2004 والتي اسفرت عن تحقيق الأهلى فوزا كبيرا على حساب بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.

مباريات النادي الأهلي في قرعة الدوري المصري 2020

أقيمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020 ظهر اليوم الخميس ،بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة وممثلي الأندية المصرية.

رئيس الأهلي يتمسك بـ أمير توفيق ويرفض رحيله

تمسكت إدارة الأهلي بمدير التسويق والتعاقدات أمير توفيق ورفضت رحيله خلال الفترة الحالية.

أول تعليق من الاهلي على قرعة الدوري الممتاز

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة.

لاعبو الأهلي غاضبون من الإدارة.. تعرف على السبب

أبدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، غضبهم الشديد من عدم قيام مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة إلى غينيا الإستوائية، حيث استغرقت الرحلة أكثر من 12 ساعة، وهو الأمر الذى أصاب الجميع بمن فيهم الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر بحالة شديدة من الإرهاق.

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