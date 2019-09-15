بشير التابعي يوجه رسالة تحذير لمدافع الزمالك بعد خسارة الفريق

تحدث بشير التابعي نجم الزمالك السابق عن خسارة ناديه من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف.



وقال التابعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النتيجة إيجابية وليست مقلقة، المنافس مش فريق يخوف".



وتابع: "الزمالك لم يقدم المستوى المنتظر بسبب التغيير في التشكيل بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم، عدم التجانس هو سبب مستوى الفريق اليوم".



وأضاف: "محمود علاء بقى نجم كبير وأحد الأعمدة الأساسية في منتخب مصر، المفروض ياخد باله من بعض الهفوات اللي بيقع فيها".



واختتم: "محمود علاء يجب أن يركز في الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي خصوصا في المباريات الخارجية".

