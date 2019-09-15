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رياضة

اخبار الزمالك اليوم 15-9-2019.. تعرف على مباريات الزمالك في الموسم الجديد.. ومرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال لهذا السبب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:22 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الأحد"، 15 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

السوبر الأفريقي.. التاريخ ينصف الزمالك أمام الترجي.. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

استمعت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مبعوثي لجنة استئناف الوداد المغربي، حول ما وقع في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقية، التي أجريت في ملعب رادس بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

موعد وملعب مباراة العودة بين الزمالك و جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تحديد ملعب بتروسبورت لإقامة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

مباريات الزمالك فى الموسم الجديد بالأيام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز فى ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب، رسالة حب لـ محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق؛ خاصة عقب تتويج الفريق ببطولة كأس مصر وارتداء شيكابالا، تيشيرت جنش أثناء احتفال الفريق بالبطولة في الملعب.

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال هاتفيا بإسماعيل يوسف عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال للاطمئنان على البعثة.

الزمالك يخوض مرانه اليوم في حديقة بالسنغال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في حديقة فندق الإقامة بالسنغال في السابعة مساء اليوم وذلك بعد مواجهة فريق جينراسيون فوت أمس.

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبه أحمد سيد زيزو ، خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار نهائى السوبر المصرى المقرر إقامته على ملعب برج العرب .

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