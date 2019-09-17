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رياضة

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد شوبير إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم يجتمع الآن مع التوأم حسام وابراهيم حسن للتفاوض معهما لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة .

المدير الفني للمنتخب الوطني
وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت "، أن المفاوضات مع إيهاب جلال تعثرت لتمسكه بالجهاز المعاون الخاص به خصوصا حمد إبراهيم " مساعدا"، ومصطفى كمال مدرب الحراس .

الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب الوطني

وأوضح أحمد شوبير أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني لقيادة المنتخب الوطني في حالة الوصول الي اتفاق نهائي مع التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الجلسة الممتدة حتى تلك اللحظة .

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