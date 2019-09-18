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فن

أخبار الفن | محمد رمضان يكشف حقيقة زواجه من حلا شيحة.. وقبلة أحمد فهمى لـ هنا الزاهد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

دشن عدد من نجوم الفن، حملة لتجديد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشروا مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون الرئيس بهاشتاج "احنا معاك يا ريس"، الذى حقق تغريدات كثيرة.

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى.

سخر الفنان محمد رمضان من شائعة زواجه سرا من الفنانة حلا شيحة.

نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

أثارت المنتجة سارة الطباخ تحذيرا للفنان محمد الشرنوبى من التوقيع مع أي شركة إنتاج، دون العودة إلى شركتها باعتبارها الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان فى كافة الأعمال الفنية، وفقا للتعاقد المبرم بينهما فى 1 سبتمبر 2017.

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له برفقة زوجته دانيا البناوي.

رحبت الفنانة أحلام بإنضمام المطربة سميرة سعيد للجنة تحكيم the Voice هذا الموسم، ووجّهت لها تحية خاصة.

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