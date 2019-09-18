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أخبار العالم

بومبيو يصل جدة اليوم.. ويناقش مع بن سلمان مواجهة أعمال إيران العدوانية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:10 ص
بومبيو وبن سلمان
بومبيو وبن سلمان
قسم الخارجي
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيصل إلى جدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ليبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهود مواجهة الأعمال العدوانية لإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو سيلتقي الأربعاء في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن ينتقل إلى أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيناقش "الهجمات الاخيرة على المنشآت النفطية للمملكة وتنسيق الجهود لمواجهة الأعمال العدائية لإيران في المنطقة".

وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق تعد من الأكبر في العالم.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن في وقت سابق عن زيارة بومبيو للسعودية، مكرّرًا ما أعلنه الرئيس دونالد ترمب من أنه "يبدو من المؤكد أن إيران تقف وراء هذه الهجمات".

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