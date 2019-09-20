اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

- الدوري الأوروبي .. تعرف على جميع نتائج اليوم الأول من البطولة.. مفاجآت صادمة







-ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة لقيادة المنتخب



انتهى اليوم الأول من بطولة الدوري الأوروبي بنتائج مفاجئة من بعض الأندية الكبرى، وعلى رأسها فريق بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد النني.





-صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة



كشف ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سر فشل مفاوضاته مع اللجنه الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لقيادة المنتخب الاول لكرة القدم خلفا لـ المكسيكس خافيير اجيري





-مقتل نجم الكرة الهولندية السابق بالرصاص في أمستردام



ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة المصرية على مباراة تعد هي الأهم لمشجعي الأهلي والزمالك، حيث ستقام مباراة قطبي الكرة المصرية لحسم لقب السوبر المصري اليوم الجمعة بالإسكندرية.





-قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر



أعلنت الشرطة الهولندية مساء أمس الخميس وفاة نجم الكرة الهولندية كليفن ماينارد قتلا بالرصاص مساء الأربعاء الماضي خلال أحداث عنف وشغب في أمستردام.





-تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة



أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق لن يخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر





-رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رأيه في إطلالة الفنانة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة .





أكد النادي الأهلي أن الفريق يخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك من أجل تعزيز عدد مرات فوزه بالبطولة والبالغ عددها 10 ألقاب سوبر.

نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي: