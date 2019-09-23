ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اخبار التعليم .. طالب يسقط من أعلى بناء مدرسته.. التحقيق مع معلمة منعت تلميذا من دورة المياه

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
قســــم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :

رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن

بعد سقوطه من أعلى بناء المدرسة.. وكيل تعليم الفيوم يزور الطالب عبدالرحمن بالمستشفى

معلمة تمنع تلميذا من دورة المياه.. والمحافظ يحيلها للتحقيق

رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات

بتكلفة 483 مليون جنيه.. الجيزة تبدأ العام الدراسي بـ 42 مدرسة جديدة

مأمور قسم شرطة دمياط يشارك الطلاب طابور الصباح

تحويل 3 كليات للعمل بالطاقة الشمسية فى جامعة الإسكندرية

قيادات التعليم العالي تتفقد معرض قمة القاهرة للابتكار 2019

الخشت : جامعة القاهرة تساهم بقوة في فعاليات المبادرات القومية

محافظ القليوبية يشارك الطالبات طابور الصباح وتحية العلم وتوزيع الكتب

نائب رئيس جامعة الأزهر: نعمل ليل نهار على تذليل العقبات أمام الطلاب

كل طالب له شهادتان.. ننشر تفاصيل لائحة التقييم الجديدة لطلاب التعليم الفني الدارسين بنظام الجدارات

ترشيحاتنا

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

الفلوس ما تشتريش الصحة.. نصائح ياسمين صبرى لـ قوام مثالي وصحي

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

مفاجأة أوغندية.. سلاح طلعت يوسف لاصطياد الزمالك فى بتروسبورت

الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع اسعار الأرز بالأسواق

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

سيدة تواجه كارثة بعد حقن نفسها بـ"فيلر" اشترته عبر الإنترنت.. شاهد

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور