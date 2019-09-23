اخبار التعليم .. طالب يسقط من أعلى بناء مدرسته.. التحقيق مع معلمة منعت تلميذا من دورة المياه

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن
بعد سقوطه من أعلى بناء المدرسة.. وكيل تعليم الفيوم يزور الطالب عبدالرحمن بالمستشفى
معلمة تمنع تلميذا من دورة المياه.. والمحافظ يحيلها للتحقيق
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
بتكلفة 483 مليون جنيه.. الجيزة تبدأ العام الدراسي بـ 42 مدرسة جديدة
مأمور قسم شرطة دمياط يشارك الطلاب طابور الصباح
تحويل 3 كليات للعمل بالطاقة الشمسية فى جامعة الإسكندرية
قيادات التعليم العالي تتفقد معرض قمة القاهرة للابتكار 2019
الخشت : جامعة القاهرة تساهم بقوة في فعاليات المبادرات القومية
محافظ القليوبية يشارك الطالبات طابور الصباح وتحية العلم وتوزيع الكتب
نائب رئيس جامعة الأزهر: نعمل ليل نهار على تذليل العقبات أمام الطلاب
كل طالب له شهادتان.. ننشر تفاصيل لائحة التقييم الجديدة لطلاب التعليم الفني الدارسين بنظام الجدارات
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن
بعد سقوطه من أعلى بناء المدرسة.. وكيل تعليم الفيوم يزور الطالب عبدالرحمن بالمستشفى
معلمة تمنع تلميذا من دورة المياه.. والمحافظ يحيلها للتحقيق
رئيس جامعة الأزهر يوجه بزيادة الشاشات في قاعة المؤتمرات بكلية البنات
بتكلفة 483 مليون جنيه.. الجيزة تبدأ العام الدراسي بـ 42 مدرسة جديدة
مأمور قسم شرطة دمياط يشارك الطلاب طابور الصباح
تحويل 3 كليات للعمل بالطاقة الشمسية فى جامعة الإسكندرية
قيادات التعليم العالي تتفقد معرض قمة القاهرة للابتكار 2019
الخشت : جامعة القاهرة تساهم بقوة في فعاليات المبادرات القومية
محافظ القليوبية يشارك الطالبات طابور الصباح وتحية العلم وتوزيع الكتب
نائب رئيس جامعة الأزهر: نعمل ليل نهار على تذليل العقبات أمام الطلاب
كل طالب له شهادتان.. ننشر تفاصيل لائحة التقييم الجديدة لطلاب التعليم الفني الدارسين بنظام الجدارات