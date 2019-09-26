تصرف غريب من جوارديولا بعد تنمر بيرناردو سيلفا على زميله بالفريق

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مشكلة بيرناردو سيلفا مع زميله في الفريق بينجامين ميندي، وإتهام اللاعب البرتغالي بالعنصرية تجاه زميله.



وقال جوارديولا عن الواقعة: "لا أعرف ماذا سيحدث ولكن على الجميع التركيز على أزمات أخرى، أنتم لا تعرفون من هو برناردو سيلفا".



وأوضح في تصريحاته مع صحيفة "جارديان" الإنجليزية: "بيرناردو أحد أكثر الشخصيات المحبوبة التي قابلتها في حياتي. لم أقابل مثله أبدا".



بيرناردو نشر على حسابه الشخصي على "تويتر" صورة لزميله ميندي حين وهو صغير، معها صورة لشخصية كرتونية شهيرة في أسبانيا، وكتب "توقعوا من هذا؟".



التغريدة لاقت سخطًا جماهيرًا باتهام برناردو سيلفا بالعنصرية تجاه ميندي بسبب لون بشرته، قبل أن يحذف اللاعب الصورة ويُعلق "لا يستطيع أحد المزاح مع صديقه هذه الأيام".



وعن إمكانية التحقيق مع برونالدو: "إذا أراد الاتحاد الإنجليزي التحقيق في الأمر والحديث مع بيرناردو، لا مشكلة لدينا ولكن عليهم معرفة من هو بيرناردو أولا".