رافعين أعلام مصر .. تزايد أعداد مؤيدى الرئيس أمام المنصة .. فيديو وصور

تزايدت الأعداد المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أمام المنصة بمدينة نصر، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وردد عدد كبير منهم الهتافات وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".



ومن المنتظر حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.



وشهدت المنطقة تكثيفا أمنيا مشددا لتأمين احتفالات مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسى .