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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه الأساسية، لواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، بعد قليل، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وشهد تشكيل يورجن كلوب الأساسية، تواجد الدولي المصري محمد صلاح في الخط الأمامي، إلى جانب الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد :

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - هيندرسون

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.
محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي
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