بالأسماء .. التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب قبل اعتمادها رسميا

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، انتخابات اللجان النوعية،علي مستوي الـ25، علي أن تعتمد بشكل رسمي في الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الأربعاء.



وجاء حصر النتيجة قبل الإعتماد النهائي من الجلسة العامة كالتالي:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

بهاء الدين ابو شقة رئيسا

إيهاب الطماوى ونبيل الجمل وكيلان

إيهاب الخولى أمين سر



2-لجنة الخطة والموازنة:

حسين عيسي رئيسا

ياسر عمر ومصطفى سالم وكيلان

عصام الفقي أمين السر



3-لجنة الشئون الاقتصادية:

أحمد سمير رئيسا

أشرف العربي و محمد عبد الحميد وكيلان

فخري طايل أمين السر



4-لجنة العلاقات الخارجية:

كريم درويش رئيسا

صلاح عقيل وعصام العمدة وكيلان

طارق الخولى أمين السر



5-لجنة الشئون العربية.

أحمد رسلان رئيسا

أحمد فؤاد أباظة وأحمد إمبابى وكيلان

سحر صدقى أمين السر



6-لجنة الشئون الأفريقية.

طارق رضوان رئيسا

ماجد ابو الخير وصلاح عفيفي وكيلان

جمال صابر أمين السر



7- لجنة الدفاع والأمن القومى:

كمال عامر رئيسا

ممدوح مقلد وأشرف كمال وكيلان

عصام ابو المجد أمين سر



8- لجنة الاقتراحات والشكاوى:

همام العادلى رئيسا

جمال هندى و محمد حمدى دسوقى وكيلان

بسام فليفل أمين السر



9- لجنة القوى العاملة.

جبالى المراغى رئيسا

سلاف درويش و مايسة عطوة وكيلان

عبد الفتاح محمد أمين السر



10- لجنة الصناعة:

فرج عامر رئيسا

محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلان

فوزى فتى أمين السر



11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

محمد كمال مرعى رئيسا

هالة ابو السعد ومحمد المرشدى وكيلان

محمد سليم أمين السر



12- لجنة الطاقة والبيئة:

طلعت السويدى رئيسا

عصام بركات وعبد السلام الخضراوى وكيلان

علاء سلام أمين السر



13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:

هشام الحصري رئيسا

مجدى ملك وأيمن معاز وكيلان

العمدة عثمان المنتصر أمين السر



14- لجنة التعليم والبحث العلمى:

سامى هاشم رئيسا

هانى أباظة وماجدة بكرى وكيلان

ليلى أحمد ابو إسماعيل أمين سر



15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

أسامة العبد رئيسا

أسامة الأزهرى وشكرى الجندى وكيلان

عمرو حمروش أمين السر



16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

عبد الهادى القصبي رئيسا

محمد ابو حامد ورشا رمضان وكيلان

سامر التلاوى أمين السر



17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار:

أسامة هيكل رئيسا

محمد شعبان (شيمكو) ونضال السعيد وكيلان

نادر مصطفى أمين سر



18- لجنة السياحة والطيران المدنى:

عمرو صدقى رئيسا

إبراهيم حمودة ومحمد عبد المقصود وكيلان

مجدى بيومى أمين سر



19- لجنة الشئون الصحية:

محمد العمارى رئيسا

عبد المنعم شهاب وعصام القاضي وكيلان

سامى المشد أمين السر



20- لجنة النقل والمواصلات:

هشام عبد الواحد رئيسا

رزق راغب ومحمد عبد الله وكيلان

خالد عبد المولى أمين السر



21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أحمد بدوى رئيسا

يوسف الشاذلى ومى البطران وكيلان

أحمد زيدان أمين السر



22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

عماد سعد حمودة رئيسا

يسرى المغازى ومحمد الحصي وكيلان

محمد إسماعيل أمين السر



23- لجنة الإدارة المحلية:

أحمد السجينى رئيسا

بدوى النويشي ومحمد الحسينى وكيلان

منى جاب الله أمين السر



24- لجنة الشباب والرياضة:

أشرف رشاد رئيسا

محمود حسين وطارق السيد وكيلان

محمد زايد أمين السر



25- لجنة حقوق الإنسان:

علاء عابد رئيسا

مارجريت عازر وعلى عبد الونيس وكيلان

شريف الوردانى أمين السر