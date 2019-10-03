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مرأة

بـ فستان من السبعينيات.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها على عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بفستان قصير وان شولدر باللون الأبيض ومنقط بالأسود، وانتعلت حذاء عاليا باللون الأسود.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والسوداء للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاة باللون البنى.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط كبير لإكمال إطلالتها.

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