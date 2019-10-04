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أخبار البلد

الأعلى في تاريخ مصر .. السياحة تحقق إيرادات بـ 12.6 مليار دولار

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
غردت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عبر صفحتها الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة :" مبروك لمصر ولكل من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر فى قطاع السياحة على النتائج غير المسبوقة في الإيرادات السياحية.

تابعت خلال تغريدتها أن قطاع السياحة حقق نتائج غير مسبوقة الإيرادات حيث نمت بـ 28% لتصل 12.6 مليار دولار فى 2018/2019 لتعد الأعلى في تاريخ مصر .

استكملت أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابل للتنفيذ مؤكدة أن وضع أطر للسياسات العامة قبل البدء فى تنفيذ اي خطة عمل هى الأساس ليس فقط لتحقيق الأهداف المرجوة بل وتخطيطها .
الأعلى في تاريخ مصر .. السياحة تحقق إيرادات بـ 12.6 مليار دولار
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