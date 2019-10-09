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أخبار البلد

باحث: حملة جنة تسعى لتقويم السلوكيات الخاطئة في تربية الأطفال

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن من أهم أسباب اطلاق المركز الإعلامي للأزهر الشريف لحملة "جنة"، هو انتشار العديد من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها الآباء والأمهات أثناء تربية أولادهم، بسبب غياب الوعي بأساليب التربية المختلفة.

وأوضح الهواري، أمس، خلال لقاء على قناة أزهري، أن حملة "جنة" تستهدف الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي في شكل فيديوهات قصيرة، تعرض أبرز المشاكل التربوية وطرق حلها ، سواء من الجانب النفسي والاجتماعي، بمشاركة الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أو من وجهة نظر الشرع والدين من خلال مشاركته، كأحد أعضاء الحملة.

يذكر أن المركز الإعلامى للأزهر الشريف ، قد أطلق، منذ الخميس الماضي، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم.
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